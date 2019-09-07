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رقم الخبر: 263120 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 14:07 الاقسام: اقتصاد  
ايران تبرم صفقة بقيمة 9،9 مليون يورو لشراء طائرة "فلايت تشيك" من ألمانيا

ايران تبرم صفقة بقيمة 9،9 مليون يورو لشراء طائرة "فلايت تشيك" من ألمانيا

اعلن المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية في ايران عن عقد صفقة بقيمة 9،9 مليون يورو مع شركة المانية لشراء طائرة "فلايت تشيك".

وصرح المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية في ايران "سياوش أميرمكري" لمراسل وكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بشراء ثاني طائرة فلايت تشيك الالمانية، صرح: أبرمت صفقة بقيمة 9 ملايين و900 الف يورو لشراء  هذه الطائرة اضافة الى جهاز FIS (وحدة المعلومات الملاحيه) وقطع الغيار.

وأضاف: بما ان الشركة الالمانية غير قادرة على بيع الطائرة لايران بشكل مباشر بسبب الحظر الامريكي المفروض على ايران، لذا اعلنت هذه الشركة أنه بامكاننا شراء الطائرة من اي جهة اخرى وفي حال ان تقبلت تلك الجهة بيع الطائرة الى ايران، انها جاهزة لاستلام الطائرة وتثبيت جهاز FIS عليها ومن ثم تسليمها الى ايران.

وتابع: حاليا نتفاوض مع جهة اخرى وتوصلنا الى نتائج ملحوظة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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