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رقم الخبر: 263116 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 14:58 الاقسام: منوعات  
هجوم السائحة البريطانية على مول الدجاج بطنجة يستأثر باهتمام عالمي

هجوم السائحة البريطانية على مول الدجاج بطنجة يستأثر باهتمام عالمي

تحولت قضية السائحة البريطانية التي هاجمت بائع الدجاج الحي بمدينة طنجة الأسبوع الماضي، بدعوى الدفاع عن “حقوق الدجاج” لاهتمام عالمي كبير فاجأ الجميع.

وتناقلت وسائل إعلام إنجليزية خبر مواطنتها على نطاق واسع، وأبرزها الدايلي ميل وذا الصن والغارديان، وعلى إثرهم شاركت المنابر الإعلامية الأمريكية الخبر على نطاق واسع مرفوقا بفيديو الشجار الذي احدثته السائحة البريطانية.

الخبر لم يقف عن الإعلام الإنجليزي بل انتقل كالنار في الهشيم في وسائل إعلامية دولية، ونُشر الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلف الحادث ردود فعل متباينة، بين من يدعم تصرف السائحة البريطانية، وعدد كبير انتقدوا تصرفها الذي لا يحترم تقاليد وأعراف البلد الذي جاءت إليه كسائحة، خاصة أنها قررت التعبير عن رفضها لوضع الدجاج في الأقفاص بالعنف والسب والشتم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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