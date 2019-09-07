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رقم الخبر: 263114 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 13:52 الاقسام: عربيات  
جرحى المقاومة يؤدون قسم الولاء بمراسم رفع راية العباس (ع) + فيديو

جرحى المقاومة يؤدون قسم الولاء بمراسم رفع راية العباس (ع) + فيديو

ادت ثلة من جرحى المقاومة الاسلامية قسم الولاء والبيعة في مراسم رفع راية العباس (ع) في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وذلك خلال احياء الليلة السابعة من محرم وسط حضور فعاليات دينية وحزبية ومشاركة حشد شعبي كبير.

اداء القسم جاء قبل بدء كلمة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الذي قال في كلمته "نتوجه بالتحية الطيبة للجرحى الذين ببركة تضحياتهم وجهادهم وصبرهم كانت لنا كل هذه الانتصارات ، وأعرف الكثير من هؤلاء الجرحى يحملون آلام الجراح منذ عشرات السنين".

 

قسم الولاء والبيعة لجرحى المقاومة
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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