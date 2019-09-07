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رقم الخبر: 263111 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 15:00 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أول روبوت روسي يشبه البشر يهبط في كازاخستان
بعد عودته من محطة الفضاء الدولية…

أول روبوت روسي يشبه البشر يهبط في كازاخستان

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في الساعات الأولى من يوم السبت، عودة الروبوت المجسم "فيدور"، الذي يعد أول روبوت أشبه بالبشر ترسله روسيا إلى الفضاء إلى الأرض على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس 14.

وقالت "روسكوسموس" في بيان على تويتر: إن "مركبة الفضاء "سويوز إم إس 14"، والتي يوجد على متنها الروبوت المجسم "فيدور" أجرت عملية هبوط ناجحة [في كازاخستان] في الساعة 00.32 بتوقيت موسكو "، مشيرة إلى أن "العملية بمجملها، بدأت من نقل الروبوت إلى المدار والهبوط جرت بشكل طبيعي".

هذا وجرى إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-14" وعلى متنها الروبوت المجسم "فيدور"، في مدار أرضي منخفض يوم 22 آب/أغسطس. وبعد خمسة أيام، ومن خلال المحاولة الثانية التحمت المركبة بالمحطة الفضاء الدولية.

وجرى نقل الروبوت، إلى المحطة في 29 آب/أغسطس. وبحسب وكالة "ناسا"، من المقرر فصل "مركبة سويوز إم إس-14"، عن محطة الفضاء الدولية في 6 أيلول/سبتمبر الساعة 21.13 بتوقيت موسكو، والهبوط في كازاخستان - 7 أيلول/سبتمبر في الساعة 0.35 بتوقيت موسكو.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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