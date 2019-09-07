يتوقع أن يشهد سباق الجائزة الكبرى الإيطالي، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، المقرر إقامته اليوم الأحد، أجواء مختلفة عن تلك التي شهدها سباق بلجيكا الأسبوع الماضي، حيث ألقت وفاة الفرنسي أنطوان هوبرت، سائق فورمولا2، بظلالها عليه.

كان تشارلز لوكلير، حقق أول انتصار له في سباقات فورمولا1 الأسبوع الماضي عندما توج بلقب سباق الجائزة الكبرى البلجيكي.

وسوف يمثل لوكلير وسيبستيان فيتيل فريق فيراري على مضمار مونزا الذي يستضيف النسخة الـ90 للسباق.

ويعد السباق الذي يقام على مضمار مونزا أحد السباقات المميزة في الموسم حيث يطلق عليه "معبد السرعة".

وقال ماتيا بينوتو، رئيس فريق فيراري: "لا يوجد مجال للأخطاء. السباق الذي يقام على أرضنا دائما ما يكون مهما، ولكن هذه المرة مميزة للغاية".

ولم يتمكن فريق فيراري من الفوز بالسباق الذي يقام على أرضه منذ عام 2010 ولكن الآمال مرتفعة حاليا من أجل إنهاء هذه الفترة.