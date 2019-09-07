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|رقم الخبر: 263105
|تاريخ النشر: أيلول 07, 2019
|الوقت: 13:30
|الاقسام: اقتصاد
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ايران تسجل مستوى قياسيا بتصدير البنزين.. والعراق ضمن المستوردين
أعلن رئيس بورصة الطاقة الايرانية عن تصدير 110 الالف طن من البنزين بقيمة 72 مليون دولار عبر السوق التصديرية للبورصة في الاسبوع الفائت.
واوضح علي حسيني في تصريح اليوم السبت، أن صادرات البنزين سجلت مستوى قياسيا في الفترة المذكورة، حيث توجهت للعراق وتركيا وباكستان وبقية الدول المجاورة.
وأكد أن الشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات تستهدف رفع المستوى التصديري للمشتقات النفطية عبر بورصة الطاقة.
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