ايران تسجل مستوى قياسيا بتصدير البنزين.. والعراق ضمن المستوردين أعلن رئيس بورصة الطاقة الايرانية عن تصدير 110 الالف طن من البنزين بقيمة 72 مليون دولار عبر السوق التصديرية للبورصة في الاسبوع الفائت.