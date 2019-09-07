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رقم الخبر: 263103 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
باحثون ایرانيون ينتجون المساعد الذكي لإزالة القلق

باحثون ایرانيون ينتجون المساعد الذكي لإزالة القلق

تمكن الباحثون الایرانیون في احدى الشركات المبنية على المعرفة التابعة لجامعة تربیة مدرس من انتاج جهاز " المساعد الذكي لإزالة القلق" يقوم بتسجيل ذبذبات الدماغ وذلك من اجل ادارة القلق.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة "جالشكران ادراك ناب" (نوروجلنج) السيدة "فرزانه يوسفي بور" ان بواسطة هذا الجهاز يتم قياس مستوى القلق عن الاشخاص وباستخدام الذكاء الصناعي يتم تعيين العلاجات المناسبة لازالة القلق لكل شخص بحسب حالته.

واضافت ان هذا الجهاز يساعد الشخص في السيطرة على قلقه فهو يقوم بتعيين مستوى القلق ومن ثم الاجراءات اللازمة لازالته.

واكدت يوسفي بور على تخطى الجهاز مرحلة الاختبار بنتائج جيدة و قالت ان شركتها هي الاولى في ايران تقوم بانتاج هذا الجهاز.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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