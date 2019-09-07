وصل زائر العتبات المقدسة المواطن الايراني «علي مداح» الذي بدأ رحلته من محافظة خراسان الرضوية (شرق ايران) الى حدود مهران بالدراجة الهوائية.

وبدأ مداح (46 عاما) رحلته الى العتبات المقدسة في العراق في 12 أب/اغسطس تزامنا مع عيد الاضحی المبارك من مدينة مشهد.

وتمكن مداح -الذي يعاني من اعاقة جسدية- من السير 120 كيلومتر يوميا ووصل حاليا الى معبر مهران الحدودي مع العراق.

واعتبر مداح الهدف من سفره زيارة مرقد الامام الحسين عليه السلام في كربلاء وباقي العتبات المقدسة في العراق وكذلك تحقق شعار «الإعاقة ليست عائقاً ولا حاجزاً ».