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رقم الخبر: 263100 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 12:31 الاقسام: سياسة  
الحكومة الايرانية: نبذل قصارى جهودنا لتحويل "حكومة دون حظر" في عام 2021

الحكومة الايرانية: نبذل قصارى جهودنا لتحويل "حكومة دون حظر" في عام 2021

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان الحكومة تبذل قصارى جهودها لتحويل حكومة دون حظر الى جيل عام 2021.

وفي مقال كتبه ربيعي ورد فيه: إن الرئيس روحاني حدد مهلة لاوروبا أمدها شهرين آخرين بعد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد يوم الاربعاء الماضي مع توجيه رسالة مفادها "إنه في اي وقت يعودون فيه الى تعهداتهم فإننا نعود الى تعهداتنا ايضا".

وأضاف: إن استراتيجية الحكومة في خفض تعهداتها حيال الاتفاق النووي تقوم على "المقاومة البناءة والتعاطي الواسع" وبعبارة اخرى: "دبلوماسية المقاومة والمقاومة الدبلوماسية" والهدف من هذه الاستراتيجية زيادة التعاطي مع العالم والبقاء في الاتفاق النووي وليس تجاوز الاتفاق.

واعتبر أن استراتيجية حكومة روحاني الحالية تعد بلورة للنظرة أزاء التعاطي العالمي ومجابهة انتهاك الاتفاق النووي من قبل حكومة متمردة في العالم. وإن نظرة الجانب الآخر تعبر عن لسان حال، بشكل غير مكتوب وغير مسموع، يقوم على أن التعاطي مع العالم يعد شكلا من أشكال التراجع وإن الحظر مصير محتم علينا وينبغي العمل على ازالة آثاره.

يتبع..

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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