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رقم الخبر: 263098 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 12:17 الاقسام: سياسة  
ضبط سفينة أجنبية تهرب الوقود الايراني في بحرعمان

ضبط سفينة أجنبية تهرب الوقود الايراني في بحرعمان

أعلن قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان الايرانية، عن ضبط سفينة قاطرة أجنبية في سواحل مدينة "سيريك" المطلة على بحر عمان والواقعة في جنوب شرقي البلاد، تقوم بتهريب الوقود الايراني.

واوضح العقيد "حسين دهكي" في تصريح السبت، أن المضبوطات شملت 283 الفا و900 لتر ديزل (سولار) بقيمة تتخطى 320 مليار ريال (الدولار=42 الف ريال).

واشار الى أن العملية اسفرت عن اعتقال 12 شخصا من الجنسية الفلبينية واحالتهم للجهات القضائية المختصة.

يذكر أن عمليات تهريب الوقود الايراني شهدت رواجا مؤخرا، على خلفية تراجع سعر الريال امام العملات الاجنبية، واسعاره المدعومة الذي تقدمه الحكومة للمستهلكين في البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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