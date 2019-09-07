قال رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "سيد ابراهيم رئيسي" ان المناخ السائد في المجتمع الايراني هو مقاومة الاستكبار واطماعه وليست المفاوضات.

واضاف رئيسي الذي كان يتحدث اليوم السبت في اجتماع نشطاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان العدو یبذل جهوده لاضعاف روح المقاومة التي يتحلى بها الشعب الايراني ويتزعمها قائد الثورة الاسلامية مؤكدا على الاستمرار في مقاومة العدو وليس مفاوضته.

يتبع ...