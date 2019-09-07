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رقم الخبر: 263097 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: سياسة  
رئيس السلطة القضائية: المقاومة هي السائدة في البلاد وليست المفاوضات

رئيس السلطة القضائية: المقاومة هي السائدة في البلاد وليست المفاوضات

قال رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "سيد ابراهيم رئيسي" ان المناخ السائد في المجتمع الايراني هو مقاومة الاستكبار واطماعه وليست المفاوضات.

واضاف رئيسي الذي كان يتحدث اليوم السبت في اجتماع نشطاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان العدو یبذل جهوده لاضعاف روح المقاومة التي يتحلى بها الشعب الايراني ويتزعمها قائد الثورة الاسلامية مؤكدا على الاستمرار في مقاومة العدو وليس مفاوضته.

يتبع ...

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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