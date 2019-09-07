اعلن المساعد السياسي والأمني لمحافظ كردستان (غرب البلاد) عن استشهاد أحد افراد قوات حرس الحدود بمدينة مريوان فی اشتباك مع العناصر المناوئة للثورة على حدود هذه المدينة مساء أمس الجمعة.

وأضاف "حسين خوش اقبال" فی تصریح لوكالة 'ارنا'، ان الملازم أول "مجيد شيري بز" استشهد واصيب عنصر اخر من حراس الحدود بجروح في هذا الاشتباك.

ونوه الى أنه لم تعلن أي مجموعة مناهضة للثورة مسؤوليتها عن هذا الاشتباك حتى الآن، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية قريبا عبر وسائل الإعلام .

وتجري حاليا مراسم تشییع الشهید " مجيد شيري بز" بمشاركة اهالي مدينة مريوان والمسؤولين العسكريين والأمنيين ومن ثم سينقل جثمانه الى مسقط راسه في مدينة خمين ليوارى الثرى.