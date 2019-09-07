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رقم الخبر: 263093 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم السبت

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم السبت

فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:

ایران

📌 الامم المتحدة تؤکد ان العقوبات تستهدف الشعب الایراني

📌 تنفيذ الخطوة الثالثة... تعلیق تعهدات ایران في قطاع الابحاث والتنمیة النوویة

📌 السفير الامريكي لدى ألمانیا یطالب بفرض الحظر علی عمدة طهران

جمهوري اسلامي

📌 الفلسطینیون یخرجون في المسیرة الـ73 من مسیرات العودة

📌 استقالة المبعوث الامریکي الی الشرق الاوسط ومهندس "صفقة القرن"

📌 طالبان تهاجم مرکز ولایة فراه الافغانیة

📌 التوتر بین الهند وباکستان یبلغ مرحلة خطیرة

📌 مسیرات انصارالله تهاجم قاعدة عسکریة سعودیة في عسیر

کیهان

📌 ادانة تعاون فرنسا مع آل سعود في ابادة الیمنیین

📌 تفاصیل مرعبة عن سجون "بن سلمان" المخیفة في انحاء السعودیة

📌 بمهاجمته حزب الله.. "سعد الحریري" یقف الی جانب نتنیاهو

آرمان ملي

📌 علي ربیعي: الفقر، الظلم السیاسي والاجتماعي من مظاهر المنکر في ایران

آفتاب یزد

📌 بوتین: روسیا ستصنع صواریخ جدیدة

📌 خطیب جمعة طهران: ایران ستواصل التفاوض مع اوروبا ولکن بسوء ظن

شرق

📌 رئیس السلطة القضائیة یؤکد الرقابة علی اداء المدراء حتی بعد انتهاء مهامهم

دنیاي اقتصاد

📌 الخارجیة الامریکیة تؤکد اقتراحها اعطاء رشوة بعدة ملایین من الدولارات لقبطان ناقلة "آدریان دریا" الایرانیة

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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