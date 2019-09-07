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|رقم الخبر: 263093
|تاريخ النشر: أيلول 07, 2019
|الوقت: 11:59
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم السبت
فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:
ایران
📌 الامم المتحدة تؤکد ان العقوبات تستهدف الشعب الایراني
📌 تنفيذ الخطوة الثالثة... تعلیق تعهدات ایران في قطاع الابحاث والتنمیة النوویة
📌 السفير الامريكي لدى ألمانیا یطالب بفرض الحظر علی عمدة طهران
جمهوري اسلامي
📌 الفلسطینیون یخرجون في المسیرة الـ73 من مسیرات العودة
📌 استقالة المبعوث الامریکي الی الشرق الاوسط ومهندس "صفقة القرن"
📌 طالبان تهاجم مرکز ولایة فراه الافغانیة
📌 التوتر بین الهند وباکستان یبلغ مرحلة خطیرة
📌 مسیرات انصارالله تهاجم قاعدة عسکریة سعودیة في عسیر
کیهان
📌 ادانة تعاون فرنسا مع آل سعود في ابادة الیمنیین
📌 تفاصیل مرعبة عن سجون "بن سلمان" المخیفة في انحاء السعودیة
📌 بمهاجمته حزب الله.. "سعد الحریري" یقف الی جانب نتنیاهو
آرمان ملي
📌 علي ربیعي: الفقر، الظلم السیاسي والاجتماعي من مظاهر المنکر في ایران
آفتاب یزد
📌 بوتین: روسیا ستصنع صواریخ جدیدة
📌 خطیب جمعة طهران: ایران ستواصل التفاوض مع اوروبا ولکن بسوء ظن
شرق
📌 رئیس السلطة القضائیة یؤکد الرقابة علی اداء المدراء حتی بعد انتهاء مهامهم
دنیاي اقتصاد
📌 الخارجیة الامریکیة تؤکد اقتراحها اعطاء رشوة بعدة ملایین من الدولارات لقبطان ناقلة "آدریان دریا" الایرانیة
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