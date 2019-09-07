  • السبت ٧ محرم ١٤٤١
  • السبت , سبتمبر 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263092 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 11:51 الاقسام: اقتصاد  
انتاج البتروكيماويات سيصل الى 100 مليون طن سنويا
خلال السنوات الثلاث القادمة..

انتاج البتروكيماويات سيصل الى 100 مليون طن سنويا

قال المدير التنفيذي لشركة للصناعات البتروكيماوية الوطنية "بهزاد محمدي" انه وبتدشين 27 مشروعا يتم انشائها سيزداد انتاج البتروكيماويات بنهاية العام الایراني 1400( 20مارس 2022) ليصل الى 100 مليون طن سنويا.

واضاف مساعد وزير النفط لشؤون البتروكيماويات خلال تفقده مشروع "ارتا انرجي" للبتروكيماويات في اردبيل ان الانتاج الفعلي للبلاد من البتروكيماويات يبلغ 66 مليون طن سنويا.

وقال ايضا ان القيمة الفعلية لمنتجات البتروكيماويات تبلغ حاليا 17 ملياردولار و ستصل بنهاية العام 1400 ( 20مارس 2022) الى 24 مليار.

ويقام مشروع  "ارتا انرجي" للبتروكيماوت الذي ينفذه القطاع الخاص على ارض بمساحة 8 هكتارات في مدينة اردبيل وباستثمارات تبلغ 295 مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان) و 112 مليون يورو.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1245 sec