قال المدير التنفيذي لشركة للصناعات البتروكيماوية الوطنية "بهزاد محمدي" انه وبتدشين 27 مشروعا يتم انشائها سيزداد انتاج البتروكيماويات بنهاية العام الایراني 1400( 20مارس 2022) ليصل الى 100 مليون طن سنويا.

واضاف مساعد وزير النفط لشؤون البتروكيماويات خلال تفقده مشروع "ارتا انرجي" للبتروكيماويات في اردبيل ان الانتاج الفعلي للبلاد من البتروكيماويات يبلغ 66 مليون طن سنويا.

وقال ايضا ان القيمة الفعلية لمنتجات البتروكيماويات تبلغ حاليا 17 ملياردولار و ستصل بنهاية العام 1400 ( 20مارس 2022) الى 24 مليار.

ويقام مشروع "ارتا انرجي" للبتروكيماوت الذي ينفذه القطاع الخاص على ارض بمساحة 8 هكتارات في مدينة اردبيل وباستثمارات تبلغ 295 مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان) و 112 مليون يورو.