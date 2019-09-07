قال القائد العام للجيش الايراني اللواء " عبدالرحيم موسوي" ان سياسة امريكا في ممارستها الضغوط على النظام الاسلامي باءت بالفشل .

واضاف موسوي امس الجمعة في مراسم بحضور قوات التعبئة في قم ان اشخاص امثال ترامب و متحديه يدعوننا للاستسلام والذلة ولكن شعارنا دائما هو "هيهات من الذلة" مبينا ان امريكا لاتكتفي بتبعية الشعوب لها بل تطالبهم بالاستسلام الشامل والانصياع لها.

واكد القائد العام للجيش ان قواتنا المسلحة تمتلك احدث المعدات الدفاعية فضلا عن شبابها المؤمن المضحي من اجل الوطن محذرا الاجانب من مغبة زيادة التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة لانهم سيكونون في موقف لايحسد عليه.

وصرح موسوي ان جبهة المقاومة ستقضي على رموز النظام السلطوي في امريكا وسيشهد الجميع ودون ادنى شك اضمحلال الكيان الصهيوني .

واضاف ان العدو يقوم بوضع الخطط الشيطانية منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية، معلنا استعداد ايران الكامل على الصعيد الوطني والعسكري لمواجهة جميع المكائد.

وقال اللواء موسوي، ان القوات المسلحة وفي ظل الايمان الراسخ وخبرات الاعوام الاخيرة والتدريبات الحديثة قد توصلت الي قدرات مهمة وملحوظة وليكن الشعب الايراني الابي والغيور واثقا بان ابطال الجيش بتواجدهم التضحوي في الساحة سيدافعون عن الامن والمصالح الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية حتى اخر قطرة دم.