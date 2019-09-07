جمع نواه لايلس، بين لقبي السرعة في نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى بعد أن فاز بسباق 200 متر الجمعة عقب إحرازه لقب سباق 100 متر الأسبوع الماضي وذلك في إطار جهود العداء الأمريكي للتتويج بطلا للعالم لأول مرة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتركت العداءة البريطانية دينا آشر سميث بصمتها أيضا في سباق 100 متر للسيدات خلال لقاء بروكسل، وهو آخر لقاء كبير قبل انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة في 27 سبتمبر/ أيلول.

وخاض لايلس منافسة قوية أمام التركي راميل جولييف والكندي أندريه دي جراس أفضل عدائي هذا الموسم.

وقال لايلس (22 عاما) أمس الخميس إنه يرغب في تحسين زمنه الشخصي اليوم الجمعة، لكنه اكتفى برقم جيد بلغ 19.74 ثانية في ليلة باردة في بروكسل بينما حل جولييف في المركز الثاني متقدما على دي جراس.

وقال لايلس إنه سيشارك فقط في سباق 200 متر في الدوحة لأنه ليس قويا بما يكفي لخوض سباق 100 متر.

لكنه فاز بسباق 100 متر في لقاء زوريخ بالجولة الأولى لنهائيات الدوري الماسي الأسبوع الماضي.

أما سباق 100 متر للسيدات الذي أقيم الجمعة فشهد صراعا ثنائيا بين آشر سميث (23 عاما) ومنافستها الجامايكية شيلي-آن فريزر-برايس (32 عاما).

وأظهرت العداءة البريطانية تماسكا بدنيا أكبر في الأمتار الأخيرة لتفوز بالسباق في 10.88 ثانية وهو أفضل زمن لها في 2019، وحلت ماري - جوزي تا لو القادمة من كوت ديفوار في المركز الثالث.

وتأهلت البطلة الأولمبية إيلين طومسون لخوض سباق 100 متر لكنها فضلت الانسحاب للاستعداد لبطولة العالم.