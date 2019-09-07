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رقم الخبر: 263089 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: رياضة  
رسميا.. صامويل إيتو يعلن اعتزاله كرة القدم

رسميا.. صامويل إيتو يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الكاميروني، صامويل إيتو، مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، اعتزاله كرة القدم الجمعة، بعد مسيرة طويلة، سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي لعب لها.

وكتب إيتو، عبر حسابه على "إنستاجرام": "النهاية، إلى الأمام نحو تحدٍ جديد، شكرًا لكم جميعًا، مع حبي الكبير لكم".

وخاض إيتو مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، وارتدى قمصان العديد من الفرق الكبرى، مثل ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي.

وتعتبر فترة لعبه في برشلونة، هي الأفضل في مسيرته على الإطلاق، حيث حقق كل الألقاب الممكنة مع البلوجرانا، كما فاز مع إنتر ميلان بالثلاثية التاريخية.

وعلى الصعيد الدولي، شارك إيتو في تتويج الكاميرون بلقبي كأس أمم أفريقيا عامي 2000، و2002، كما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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