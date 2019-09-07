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رقم الخبر: 263088 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: رياضة  
هولندا تثأر من ألمانيا برباعية في عقر دارها
في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 ..

هولندا تثأر من ألمانيا برباعية في عقر دارها

رد منتخب هولندا الدين لنظيره الألماني، بإسقاطه في عقر داره (4-2)، على ملعب فولكسبارك، يوم الجمعة، في تصفيات يورو 2020

وجاءت أهداف هولندا عن طريق فرينكي دي يونج، جوناثان تاه "هدف في مرماه"، دونيل مالين وجيورجينيو فينالدوم، في الدقائق 59، 66، 79 و90، بينما أحرز سيرجي جنابري وتوني كروس "ركلة جزاء" لألمانيا، في الدقيقتين 9 و73.

وبذلك، استطاع منتخب الطواحين الثأر من سقوطه أمام الألمان (2-3)، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في مستهل التصفيات.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى لمساء الجمعة:

استونيا 1 – روسيا البيضاء 2

قبرص 1 – كازاخستان 1

سلوفاكيا صفر – كرواتيا 4

ويلز 2 – اذربيجان 1

سان مارينو صفر – بلجيكا 4

اسكتلندا 1 – روسيا 2

النمسا 6 – لاتفيا صفر

سلوفينيا 2 – بولندا صفر

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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