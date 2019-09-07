احرز المكفوف الايراني "رضا غلامي" ذهبية الوزن 66 كيلوغرام في بطولة اسيا المقاومة في كازاخستان.

وفاز غلامي في مباراته الاولى على منافسه التايلندي بالضربة القاضية وفي مباراته الثانية فاز على لاعب من كازاخستان وفي النهائي على منافس من الصين ليحرز ذهبية الوزن 66 كيلوغرام.

وكان غلامي قد احرز برونزية الالعاب البارا اولمبية في جاكارتا عام 2018.