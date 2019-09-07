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رقم الخبر: 263087 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: رياضة  
مکفوف ايراني يحرز ذهبية بطولة اسيا للجودو

مکفوف ايراني يحرز ذهبية بطولة اسيا للجودو

احرز المكفوف الايراني "رضا غلامي" ذهبية الوزن 66 كيلوغرام في بطولة اسيا المقاومة في كازاخستان.

وفاز غلامي في مباراته الاولى على منافسه التايلندي بالضربة القاضية وفي مباراته الثانية فاز على لاعب من كازاخستان وفي النهائي على منافس من الصين ليحرز ذهبية الوزن 66 كيلوغرام.

وكان غلامي قد احرز برونزية الالعاب البارا اولمبية في جاكارتا عام 2018.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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