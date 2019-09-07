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رقم الخبر: 263086 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 11:45 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم انغولا في كأس العالم بكرة السلة 2019

ايران تهزم انغولا في كأس العالم بكرة السلة 2019

حقق المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة اول انتصار له في منافسات بطولة كأس العالم 2019 الجارية حاليا في الصين بتغلبه على انغولا 71-62.

اقيمت المباراة يوم الجمعة في اطار المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم في فئة الخاسرين.

وانتهى الشوط الاول من المباراة لصالح انغولا بفارق نقطة واحدة 28-29 (الربعين الاول والثاني 19-17 9-12).

وفي الشوط الثاني تمكنت ايران من الفوزه بالربعين الثالث والرابع (20-16 و23-17) ، لتحسم  المباراة لصالحها بنتيجة 71-62.

وكانت ايران قد خسرت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة امام بورتوريكو وتونس واسبانيا.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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