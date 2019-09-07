حقق المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة اول انتصار له في منافسات بطولة كأس العالم 2019 الجارية حاليا في الصين بتغلبه على انغولا 71-62.

اقيمت المباراة يوم الجمعة في اطار المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم في فئة الخاسرين.

وانتهى الشوط الاول من المباراة لصالح انغولا بفارق نقطة واحدة 28-29 (الربعين الاول والثاني 19-17 9-12).

وفي الشوط الثاني تمكنت ايران من الفوزه بالربعين الثالث والرابع (20-16 و23-17) ، لتحسم المباراة لصالحها بنتيجة 71-62.

وكانت ايران قد خسرت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة امام بورتوريكو وتونس واسبانيا.