  • السبت ٧ محرم ١٤٤١
  • السبت , سبتمبر 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263085 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 11:24 الاقسام: عربيات  
عطوان يكشف.. نتنياهو سيسقط بانتخاباته والامريكان قبلوا احذية الايرانيين

عطوان يكشف.. نتنياهو سيسقط بانتخاباته والامريكان قبلوا احذية الايرانيين

تعليقاً على عملية افيفيم، اكد الاعلامي والمحلل الفلسطيني عبدالباري عطوان، انه كان يتوقع ان يكون رد حزب الله كبيراً على العدوان الاسرائيلي بطائرتين مسيرتين على ضاحية بيروت الجنوبية والذي اعتبره ليس بالامر السهل، لكنه اشار الى ان الاحداث تتطور بسرعة وان الحرب مستمرة.

وقال عطوان: ان نتنياهو ردّ على عملية حزب الله بمئة قذيفة على مناطق صحراوية خالية ولم يجرح فيها احد في جنوب لبنان، وتساءل لماذا لا نرى هذا الجانب من الرعب لنتنياهو وهو يعرف انه في حال قتل اي جندي واحد او خدش شخصاً او ضرب بيتاً واحداً في الجنوب اللبناني؟ واجاب قائلا: لانه يعلم لو حدث ذلك، فان صواريخ المقاومة تنهال عليه مثل المطر.

ولفت الى مشاهدة نتنياهو وهو يتحدث مرعوباً بوجود مصانع صواريخ دقيقة في البقاع اللبناني، اضافة الى وجود تحشيدات لحزب الله، وتهديدات السيد نصر الله الى نقل المعركة الى الجو في حال اخترقت واحدة مسيرة اسرائيلية الاجواء اللبنانية فسيتم اسقاطها.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/5889 sec