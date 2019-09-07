أفادت بيانات لغرفة تجارة طهران بأن صادرات السلع الايرانية غير النفطية سجلت 3.2 مليار دولار في شهر" مرداد" الايراني المنتهي 22 اغسطس/آب 2019 بنمو 3.2 بالمئة على اساس شهري.

وأشارت البيانات التي تابعناها اليوم السبت، الى أن الصادرات سجلت تراجعا بنسبة 16 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2018.

بالمقابل استوردت ايران في الشهر المذكور سلعا بـ 3.4 مليار دولار بانخفاض 8.1 على اساس سنوي.