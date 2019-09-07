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رقم الخبر: 263081 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 10:34 الاقسام: سياسة  
غريب آبادي: زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية تأتي في سياق المشاورات الثنائية

غريب آبادي: زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية تأتي في سياق المشاورات الثنائية

وصف ممثل ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زيارة المدير العام المؤقت للوكالة إلى طهران غدا الأحد بأنها جزء من التعاون المستمر وفي إطار مشاورات رفيعة المستوى بين الطرفين.

وقال غريب آبادي في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر: سيزور كورنيل فروتا المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران يوم الأحد.

واضاف: هذا اللقاء هو جزء من التعاون المستمر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مشاورات رفيعة المستوى بين الطرفين.

وکان متحدث بأسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح أمس الجمعة إن القائم بأعمال مدير الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران ودول الفيتو والمانيا ، سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران الأحد المقبل

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث قوله إن "الزيارة جزء من التواصل المستمر بين الوكالة وإيران".

هذه هي أول رحلة يقوم بها فروتا منذ توليه منصبه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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