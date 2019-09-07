تأهلت لاعبة الكاراتيه الإيرانية "سارا بهمنيار" إلى نهائي الدوري العالمي في ختام اليوم الاول من المرحلة الخامسة الجارية في اليابان بعد تغلبها على جميع منافساتها.

وتمكنت "بهمنيار" في وزن (تحت 50كغم) من التغلب على منافساتها من كرواتيا وماليزيا واليابان واوزبكستان وتايوان وتأهلت الى الدور النهائي لبطولة العالم للكاراتيه.

وستواجه "بهمنيار" يوم غد الأحد لاعبة فرنسية وهي بطلة عام 2016 لاحرز الميدالية الذهبية.

كما تأهل "مجيد حسن نيا "في وزن (تحت 60 كغم) الى مباراة تحديد المركزين الثالث حيث سيواجه "الخاندرو اورتیز" من اسبانيا للفوز بالميدالية البرونوية.

وانطلقت الجولة الخامسة من الدوري العالمي للكاراتيه 2019 يوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة 649 لاعبا ولاعبة من 79 بلدا,