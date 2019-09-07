وصف متحدث باسم الممثلية الايرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا ميريوسفي التقرير الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام بشان احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الاايراني والاميركي بانه نبأ مزيف .

ونفى علي رضا ميريوسفي ، المتحدث باسم ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الأمم المتحدة ، تقارير وسائل الاعلام حول احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

في وقت سابق ، نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصدر في الحكومة الأمريكية مزاعمه بإن واشنطن قدمت اقتراحًا لعقد اجتماع بين روحاني وترامب على هامش الاجتماع.

وقال ميريوسفي حول تقرير كيودو بان هذا خبر مزيف. ولم نتلق هذا الطلب ولا توجد إمكانية لعقد اجتماع بين الرئيسين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب عدة مرات في الأيام الأخيرة إنه لا ينوي خفض العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وعلى الرغم من استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران ، أصر المسؤولون الإيرانيون مرارًا على أنهم لن يدخلوا في محادثات ما لم تغير واشنطن سياستها تجاه إيران.