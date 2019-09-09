علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس الجمعة، على قرار محكمة أوروبية قضت لصالحها وكتائب القسام، بما يتعلق بوضعها على قائمة "الإرهاب".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم امس الجمعة في تصريح وصل مراسلنا ": إن القرار هو خطوة في اتجاه الصحيح ويجب أن يرفع اسم الحركة من هذه القائمة الظالمة.

وأضاف: "مقاومتنا مشروعة حسب كل الأعراف والقوانين التي تعتمدها المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن تصنيف حركة حماس أو حركة مقاومة فلسطينية كحركة إرهابية، هو ظلم لشعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال.

وقال قاسم: "الاحتلال هو من يجب أن يصنف في كل المنظمات والساحات الدولية كإرهاربي، فهو ارتكب كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، بدءا من احتلاله لفلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها، والمذابح التي نفذها ضد شعبنا، والحروب التي شنها عليه، واستمرار حصاره على قطاع غزة والضفة والقدس.

وشدّد على أن حماس وحركات المقاومة الفلسطينية يجب أن توضع في قائمة أشرف وأنبل حركات التحرر في العالم.

وأكد المتحدث باسم حماس، أن الحركة ستواصل ممارسة "حقنا في الدفاع عن شعبنا في وجه عدوان الاحتلال، ومقاومته حتى انتزاع حرية شعبنا، وحقه في إقامة دولته المستقلة".