  • السبت ٧ محرم ١٤٤١
  • السبت , سبتمبر 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263072 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 07:01 الاقسام: سياسة  
برلماني روسي: الخطوات النووية الايرانية رد على الحظر الاميركي

برلماني روسي: الخطوات النووية الايرانية رد على الحظر الاميركي

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، الخطوات النووية الايرانية بانها تاتي ردا على الحظر الاميركي.

وفي تعليقه على موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام" كتب سلوتسكي: ان اميركا تريد دفع ايران للخروج كليا من الاتفاق النووي وتمارس الضغط على الاتحاد الاوروبي للوصول الى هذا الهدف وبالمقابل فان ايران تتخذ خطواتها النووية ردا على الحظر.

واضاف سلوتسكي بشان الخطوة الثالثة لايران في اطار خفض التزاماتها النووية، ان هذه الخطوة تاتي ردا على الحظر الاميركي الجديد ضد ايران وعجز الاتحاد الاوروبي في تدشين الالية المالية التي وعدت بها للالتفاف على الحظر والتعويض عن الاضرار الناجمة عن سياسات واشنطن الرامية لتصفير صادرات النفط الايراني.

واشار الى هدف اميركا لدفع ايران للخروج من الاتفاق النووي وقال، ان اميركا تسعى لاحياء الحظر الاوروبي ضد ايران تحت سيطرتها.

وتابع البرلماني الروسي، ان البيت الابيض ومن خلال الحظر الواسع ضد ايران وتصعيد سياسة فرض العزلة عليها وتوتير الاوضاع في الخليج الفارسي، تسعى لخلق مشاكل داخلية لايران وجعل الشعب في مواجهة الدولة.

وصرح بانه من الصعوبة التصديق بمدى جدية واشنطن في الدعوة للمفاوضات المباشرة مع ايران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0626 sec