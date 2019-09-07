وارودت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مراسلها : إن الآلاف من الفلسطينيين احتشدوا عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة للمشاركة في الأسبوع الـ 73 في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والذي يحمل اسم جمعة "حماية الجبهة الداخلية".

وأضاف أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المشاركين في هذه المسيرات وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان لها إن فلسطينيين استشهدا عصر الجمعة، برصاص قوات الاحتلال، بينهم الطفل علي سامي الأشقر (17 عاما) شمالي قطاع غزة، و الشهيد خالد إياد الربعي من حي الشجاعية.

وأضافت أن الطواقم الطبية تعاملت حتى الساعة (6:45) بالتوقيت المحلي، مع 66 إصابة منها 38 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ 73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 332 فلسطينيا؛ بينهم 16 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.