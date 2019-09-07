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رقم الخبر: 263070 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 06:56 الاقسام: سياسة  
برلماني ايراني: اميركا بامتلاكها 98 مفاعلا نوويا تعارض انشطتنا السلمية

برلماني ايراني: اميركا بامتلاكها 98 مفاعلا نوويا تعارض انشطتنا السلمية

صرح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي رضا رحيمي بان اميركا التي تمتلك 98 مفاعلا نوويا تعارض الانشطة النووية السلمية لايران التي تمتلك مفاعلا نوويا واحدا.

وكتب رحيمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رغم ان اميركا تمتلك 98 مفاعلا نوويا الا انها ترفع راية المعارضة لانشطة ايران النووية التي هي انشطة سلمية وتمتلك مفاعلا نوويا واحدا فقط.

واضاف: ان اوروبا التي تمتلك 183 مفاعلا نوويا قد اتخذت ايضا موقفا متشددا ازاء ايران رغم الاتفاق النووي (الذي وقعت عليه مع الدول الكبرى عام 2015).

وتابع البرلماني الايراني: انه وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تاتي اميركا في مقدمة الدول المالكة للمفاعلات النووية في العالم بعدد 98 مفاعلا ومن ثم الصين 46 واليابان 38 وروسيا 36 وكوريا الجنوبية 24 والهند 22 فيما تمتلك ايران مفاعلا نوويا واحدا فقط.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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