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|رقم الخبر: 263069
|تاريخ النشر: أيلول 07, 2019
|الوقت: 06:55
|الاقسام: سياسة
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اكثر من 90% من الحجاج الايرانيين يعودون الى البلاد
عاد الى ايران اكثر من 90% من الحجاج الايرانيين الى البلاد لغاية الان، حسبما أفاد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان.
وقال رشيديان في تصريح له الجمعة انه حتى نهاية يوم الخميس عاد 79 الفا و 877 حاجا ايرانيا اي ما يعادل اكثر من 90% الى البلاد.
واضاف، انه ما زال هنالك الف و 377 حاجا في المدينة المنورة و 6 الاف و 409 حجاج في مكة المكرمة.
وصرح بان عملية عودة الحجاج الايرانيين ستنتهي في غضون 72 ساعة قادمة.
ولفت رشيديان الى ان هنالك حاجين ايرانيين في مستشفى المركز الطبي الايراني للحج و 3 حجاج اخرين في مستشفيات سعودية (2 في مكة و 1 في المدينة) ونامل بانجاز خدمات معالجتهم وعودتهم الى البلاد مع اخر رحلة.
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