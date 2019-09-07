  • السبت ٧ محرم ١٤٤١
  • السبت , سبتمبر 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263069 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 06:55 الاقسام: سياسة  
اكثر من 90% من الحجاج الايرانيين يعودون الى البلاد

اكثر من 90% من الحجاج الايرانيين يعودون الى البلاد

عاد الى ايران اكثر من 90% من الحجاج الايرانيين الى البلاد لغاية الان، حسبما أفاد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان.

وقال رشيديان في تصريح له الجمعة انه حتى نهاية يوم الخميس عاد 79 الفا و 877 حاجا ايرانيا اي ما يعادل اكثر من 90% الى البلاد.

واضاف، انه ما زال هنالك الف و 377 حاجا في المدينة المنورة و 6 الاف و 409 حجاج في مكة المكرمة.

وصرح بان عملية عودة الحجاج الايرانيين ستنتهي في غضون 72 ساعة قادمة.

ولفت رشيديان الى ان هنالك حاجين ايرانيين في مستشفى المركز الطبي الايراني للحج و 3 حجاج اخرين في مستشفيات سعودية (2 في مكة و 1 في المدينة) ونامل بانجاز خدمات معالجتهم وعودتهم الى البلاد مع اخر رحلة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 10/2543 sec