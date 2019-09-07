عاد الى ايران اكثر من 90% من الحجاج الايرانيين الى البلاد لغاية الان، حسبما أفاد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان.

وقال رشيديان في تصريح له الجمعة انه حتى نهاية يوم الخميس عاد 79 الفا و 877 حاجا ايرانيا اي ما يعادل اكثر من 90% الى البلاد.

واضاف، انه ما زال هنالك الف و 377 حاجا في المدينة المنورة و 6 الاف و 409 حجاج في مكة المكرمة.

وصرح بان عملية عودة الحجاج الايرانيين ستنتهي في غضون 72 ساعة قادمة.

ولفت رشيديان الى ان هنالك حاجين ايرانيين في مستشفى المركز الطبي الايراني للحج و 3 حجاج اخرين في مستشفيات سعودية (2 في مكة و 1 في المدينة) ونامل بانجاز خدمات معالجتهم وعودتهم الى البلاد مع اخر رحلة.