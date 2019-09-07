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رقم الخبر: 263067 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 06:51 الاقسام: سياسة  
الرئيس روحاني سيشارك بقمة الاتحاد الاوراسي في يريفان
وزير خارجية ارمينيا:

الرئيس روحاني سيشارك بقمة الاتحاد الاوراسي في يريفان

يزور الرئيس الايراني حسين روحاني العاصمة الارمينية يريفان للمشاركة في اجتماع القمة للاتحاد الاوراسي مطلع اكتوبر القادم.

أعلن ذلك وزير خارجية ارمينيا زوهراب مناساكانيان وقال في تصريح ادلى به لموقع "لراغير .اي .ام": ان رؤساء الدول الاعضاء وسائر دول التعاون مع الاتحاد الاوراسي ومنها ايران وسنغافورة ستشارك في الاجتماع الذي سيعقد يوم 2 تشرين الاول/اكتوبر القادم.

وحول توقعاته من زيارة الرئيس الايراني الى يريفان قال، ان لنا مع ايران جدول اعمال واسع النطاق حيث نتابع البحث عن اطر واساليب التعاون المؤثر في مجال الامن الاقليمي وتطوير البنية التحتية وتنويع الطاقة وسائر المجالات كي نصل الى النتائج الايجابية اللازمة التي تخدم مصلحة بلدينا.

ووصف العلاقات بين البلدين بانها جيدة وودية على الدوام واضاف، ان عضوية ارمينيا في الاتحاد الاوراسي توفر كذلك امكانيات لنا في التعاون مع ايران وكذلك مع مصر وسنغافورة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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