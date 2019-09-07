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رقم الخبر: 263066 تاريخ النشر: أيلول 07, 2019 الوقت: 06:50 الاقسام: سياسة  
اقامة الليلة الاولى للعزاء الحسيني بحضور قائد الثورة

اقامة الليلة الاولى للعزاء الحسيني بحضور قائد الثورة

اقيمت مساء الجمعة الليلة الاولى من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي في حسينية "الامام الخميني (رض)" بطهران.

وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد خامنئي ان الليلة الاولى لمراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام الحسين (سلام الله عليه) جرت بحضور سماحته والعديد من المسؤولين والالاف من ابناء الشعب.

وفي هذه المراسم ألقى حجة الاسلام كاظم صديقي محاضرة حول الدروس المستلهمة من عاشوراء، وقرأ المنشدان الحسينيان مجيد بني فاطمة ومنصور ارضي قصائد في رثاء سيد الشهداء عليه السلام والمستشهدين من أهل بيته وأصحابه الأوفياء في واقعة الطف بكربلاء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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