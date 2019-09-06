اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، نهج الاحادية الاميركية بانه يتغلب الان على النظام الدولي المبني على القانون.

وكتب عراقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه وعلى أعتاب العام 2020 فان "قانون الاقوياء" يتغلب الان على "قوة القانون" اكثر من أي وقت مضى وان "النظام الدولي المبني على القانون" يُهزم الان امام "نهج الأحادية الاميركية".