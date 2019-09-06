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رقم الخبر: 263064 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: محليات  
عراقجي: الأحادية الاميركية تتغلب على النظام الدولي المبني على القانون

عراقجي: الأحادية الاميركية تتغلب على النظام الدولي المبني على القانون

اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، نهج الاحادية الاميركية بانه يتغلب الان على النظام الدولي المبني على القانون.

وكتب عراقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه وعلى أعتاب العام 2020  فان "قانون الاقوياء" يتغلب الان على "قوة القانون" اكثر من أي وقت مضى وان "النظام الدولي المبني على القانون" يُهزم الان امام "نهج الأحادية الاميركية".

 

 
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