جرت مباحثات بين العراق والسعودية، الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، لتنسيق الجهود في منطقة أوبك، للسيطرة على أسعار النفط.

وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، في بيان الجمعة، أن رئيس المجلس، عادل عبد المهدي، تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله تنسيق جهود البلدين مع بقية الأطراف في منظمة "أوبك"، وخارجها للسيطرة على أسواق النفط، ومنع تدهور أسعاره.

وأعلنت منظمة "أوبك"، الجمعة 16 آب/أغسطس، في تقريرها خفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة في عام 2019 بـ60 ألف برميل يوميا، حتى 1.31 مليون برميل، وزيادة توقعاتها لعام 2020 بـ30 ألف برميل يوميا، حتى 1.24 مليون برميل.

وبحسب تقرير أوبك لشهر أغسطس الماضي، سيبلغ متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة في العام الجاري 12.3 مليون برميل يومياً، أما في عام 2020 – 13.54 مليون برميل.

وتواصل توقعات "أوبك" تثبيت انخفاض سرعة نمو إنتاج النفط الأمريكي في العام القادم. هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات إلى 59.84 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت نحو 2.1 بالمئة في الأسبوع.

وبلغ إنتاج دول "أوبك" في يوليو/ تموز الماضي، 43.85 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 200 ألف برميل يوميا بحلول يونيو/ حزيران.

من جانب آخر أعلن قائممقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، إنجاز 90% من إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا.

وعن موعد افتتاح المنفذ الحدودي بين القائم غربي الأنبار، غربي البلاد، مع البوكمال السورية، أكد جديان، بأنه لن يعاد فتحه في السابع من الشهر الجاري حسب المقرر، وتأجيله إلى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال بعض الأعمال اللوجستية، وعلى رأسها الطاقة الكهربائية.

وأوضح جديان أن الأعمال اللوجستية غير مكتملة حتى الآن، ومنها الكهرباء، والميزان وقسم من البنى التحتية، وبعض الكرفانات، مشيرا في الوقت نفسه تم إكمال إعادة تأهيل مقر المنفذ، وقاعات الاستقبال، والمغادرة، والكمرك المدني والجوازات، والساحات.

وصرح قائممقام قضاء القائم في وقت سابق، يوم 29 من شهر أغسطس/ آب الماضي، عن تأجيل إعادة افتتاح معبر "البوكمال- القائم" الحدودي بين سوريا والعراق، إلى السابع من أيلول، لأسباب لوجستية ستحسم قريباً جداً، مؤكّداً أن العمل على إعادة تأهيل المعبر، يتم بوتيرة عالية.

وقال جديان: إن العمل على إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا، يتم بوتيرة عالية، وتم توفير الكرفانات، والمخازن، وكان من المؤمل افتتاحه يوم 1 أيلول/سبتمبر، حسب الاتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية.

وأجرت قيادات عسكرية من الجيش العربي السوري ومن الجيش العراقي في وقت سابق، جولة اطلاعية على الحدود بين البلدين تمهيداً لإعادة افتتاح معبر "البوكمال- القائم" الحدودي.

وترتبط سورية مع العراق بثلاثة معابر حدودية، اثنان منهما تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي، الأول هو "اليعربية – ربيعة" الذي يربط أقصى شمال شرق سوريا بالأراضي العراقية، وتسيطر عليه قوات التحالف الأمريكي متخذة من ميليشيات " قوات سورية الديمقراطية" (قسد) واجهة لها على المعبر، والآخر هو معبر "الوليد – التنف" الذي تحتله القوات الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر.

أما المعبر الثالث فهو "البوكمال – القائم"، الذي نجح الجيش السوري والقوات العراقية وحلفاؤهما على طرفي الحدود بتحريره نهاية 2017 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك إثر سباق محموم للقوات البرية المتقدمة من منطقة دير الزور باتجاه المعبر شرقا، في مقابل قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية والميليشيات الموالية لهما في شرق الفرات وفي التنف التي تحتلها القوات الأمريكية.

إلى ذلك كشف مدير مكتب إنقاذ الإيزيديين، المختطفين والمختطفات، في إقليم كردستان، حسين قايدي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، تحرير ثلاث مختطفات، من داخل مخيم للنازحين في سوريا.

وأوضح قايدي أن الفتيات الثلاث تم تحريرهن من داخل مخيم الهول في سوريا، حديثاً، منوها إلى معلومات مؤكدة عن وجود المئات من المختطفات الإيزيديات، وأطفال المكون في قبضة عائلات "داعش" في المخيم المذكور، حتى الآن.

ومن بين أكثر من خمسة آلاف مختطفة ومختطف، اقتادهم تنظيم "داعش" الإرهابي إلى المناطق التي كانت تحت بطشه في مطلع أغسطس عام 2014، استطاعت أكثر من ألف فتاة إيزيدية، فقط التحرر والخلاص من أشد أنواع العنف، والتعذيب والاغتصاب الجماعي واليومي على يد الدواعش.

وبيّن قايدي أن عدد النساء الناجيات من ضمن العدد الكلي، بلغ (1186) ناجية، أن عدد الرجال المحرر فقد بلغوا (337) محرر.

وأكمل، أما عدد الأطفال المحررين ضمن العدد الكلي المذكور أعلاه، فقد وصل عدد الأطفال الإناث المحررات إلى (1024) طفلة ناجية، أما الذكور المحررين بلغ عددهم (940) طفل.

وكانت الناشطة العراقية الإيزيدية البارزة من قضاء سنجار، إخلاص خضر، قد كشفت الأحد، 14 تموز/يوليو الماضي، عن عدد من المختطفات الإيزيديات، محتجزات لدى عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي، في العراق، منذ خمسة أعوام.

*استشهاد وإصابة 3 منتسبين للحشد بانفجار عبوة شمال بابل

في سياق آخر أفاد مصدر أمني عراقي ، الجمعة (6 أيلول 2019)، باستشهاد وإصابة 3 منتسبين من الحشد الشعبي، بانفجار عبوة ناسفة، في منطقة "جرف الصخر"، شمالي بابل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للحشد الشعبي، في منطقة جرف الصخر، فجر الجمعة".

وأضاف، أن "الانفجار الذي وقع في منطقة العويسات بالجرف، أدى الى استشهاد منتسب في الحشد الشعبي، وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".