*الدفاع الروسية تنفي مقتل عدد من عسكرييها في إدلب

جدد نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس موقف بلاده الداعم لسورية في حربها على الإرهاب مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تعزيز علاقات البلدين في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية منها.

وخلال لقائه سفير سورية لدى كوبا الدكتور ادريس ميا في مبنى رئاسة الوزراء الكوبية بالعاصمة هافانا استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات الصحة والصناعات الدوائية.

وقدم السفير ميا عرضا لآخر تطورات الوضع في سورية في ظل الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري مؤخرا على التنظيمات الإرهابية في ريفي حماة وإدلب مؤكدا تصميم سورية على دحر الإرهاب أينما كان على امتداد الجغرافيا السورية.

من جهة اخرى بحثت مفوضة حقوق الأطفال الروسية آنا كوزنيتسوفا مع الرئيس السوري بشار الأسد عودة أطفال المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا للانضمام إلى "داعش" وجماعات إرهابية أخرى.

وأفاد مكتب المفوضة الروسية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بأنها بحثت مع الرئيس السوري في دمشق الجمعة حماية حقوق الأطفال الروس الموجودين في سوريا، بما في ذلك في المخيمات على الأراضي خارج سيطرة السلطات السورية.

وأشار المكتب إلى أنه "تم الاتفاق على التعاون، وأكد الجانب السوري استعداده للمساعدة على عودة الأطفال الروس من الأراضي السورية إلى الوطن"، لافتا إلى زيادة الطلبات التي يتلقاها بشأن المساعدة في عودة الأطفال من سوريا.

وذكرت كوزنيتسوفا أن هناك إجراءات جارية لإعادة 4 أطفال موجودين في السجون السورية مع أمهاتهم اللواتي تمت إدانتهن في سوريا، مشيرة إلى أن أعمار الأطفال تتراوح بين 5 و9 سنوات.

وأكدت أن العمل على عودة الأطفال من سوريا سيجري مثلما جرى مع العراق، ومن المخطط لعودة المجموعة الأخيرة من الأطفال الموجودين في العراق في أواخر سبتمبر الجاري.

وحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية، فقد عاد 90 طفلا روسيا من العراق إلى الوطن في إطار الجهود لعودة أطفال الأشخاص الذين توجهوا إلى هناك للانضمام إلى صفوف "داعش".

هذا ونفت وزارة الدفاع الروسية، الخميس ما تردد من أنباء حول مقتل عدد من عسكرييها قرب بلدة جورين بمنطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه "لا توجد أي نقاط مراقبة روسية في محيط بلدة جورين بمنطقة إدلب لخفض التصعيد، والمعلومات التي زعمت مقتل عسكريين تابعين للقوات المسلحة لروسيا لا تتطابق مع الحقيقة".

ونشرت إحدى الصحف الروسية، في وقت سابق الخميس، تقريرا ادعى أن 3 ضباط من الجيش الروسي قتلوا فيما أصيب اثنان آخران، بتفجيرين نفذا على يد مسلحين في محيط بلدة جورين في إدلب.

*موسكو: عودة 1451 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

في سياق آخر أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة وتتبع حركة اللاجئين السوريين أن 1451 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال 24 ساعة، من بينهم 439 (132 امرأة و224 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ".

وذكر بيان للمركز الروسي أن 1012 لاجئا (304 نساء و516 طفلا) عادوا أيضا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قام بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.6 هكتار في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، مشيرا إلى اكتشاف وتدمير 42 عبوة قابلة للانفجار.