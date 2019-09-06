* باليستي متوسط المدى نوع" قاصم" يستهدف تجمعات للجيش السعودي قبالة السديس * السعودية تطالب بإعادة المقار الرسمية في عدن إلى قوات هادي

دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الجمعة، مطار نجران الإقليمي بصاروخ بدر1 الباليستي، في ثاني ضربة صاروخية تستهدف المطار، ورابع عملية تستهدف العمق السعودي خلال 24 ساعة، وذلك في إطار الرد المشروعة على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان: أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر 1 الباليستي على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار في المطار".

وأكد العميد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، كما تسبب في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار.

وشدد ناطق القوات المسلحة "أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين.

وتعد عملية الاستهداف هذه هي الثانية التي تستهدف مطار نجران الإقليمي خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى عمليتين نفذتهما سلاح الجو المسير استهدفت مطارا وقاعدة جوية في عسير.

وأطلقت القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية، الخميس، دفعة من صواريخ "بدر1" الباليستية على مطار وقوة الواجب السعودية في نجران استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاستطلاعية في المطار وأهدافا عسكرية أخرى.

وعقب استهداف مطار نجران، نفذ سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، عدة عمليات هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K.

وفجر الجمعة، نفذ سلاح الجو المسير هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k على هدف عسكري هام في خميس مشيط بمحور عسير، وفقا للمتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الرد اليمني في العمق السعودي تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.

بموازاة ذلك أطلقت القوة الصاروخية، الجمعة، صاروخ باليستي متوسط المدى نوع قاصم على تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة قبالة السديس في نجران.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن صاروخ قاصم الباليستي الذي استهدف تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة قبالة السديس أصاب هدفه بدقة عالية وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح سريع أن الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة أثناء تحضير العدو للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية.

من جانب آخر أكدت السعودية استمرارها في دعم الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي وحكومته، مشيرة إلى أن محاولة زعزعة استقرار اليمن تعد تهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة.

وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الرياض تؤكد ضرورة إعادة معسكرات ومقار مؤسسات الدولة إلى الحكومة حسب زعمها.

وعبرت عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث في عدن. وأسفت لما سمّته نشوب الفتنة بين الأشقاء.

كما أكدت ضرورة انخراط الأطراف المتنازعين في ‎"حوار جدة" بالمملكة بشكل فوري، معبرة عن عدم القبول بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد.

إلى ذلك، خرجت تظاهرة في مدينة عدن تأييداً للإمارات ودعماً للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مواجهة حكومة هادي المدعومة سعودياً.

المشاركون في التظاهرة احتشدوا في عدن ولوحوا بالأعلام الإماراتية، وأعلام اليمن الجنوبي السابق. وتزامنت التظاهرة مع الاعلان عن مباحثات غير مباشرة في جدة بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي.

وفي سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم استمرار العمليات ضد المواقع السعودية ما دام العدوان السعودي الأميركي مستمراً.

بدوره، قال عضو الوفد الوطني اليمني في صنعاء عبد الملك العجري إنه في حال حدوث أي حوار مع الولايات المتحدة، فسيكون باعتبارها جزءاً من العدوان والحرب.

وشكك العجري في دعوات الحوار الأميركية، مؤكداً أنه ينظر إليها بنوع من الشك في جديتها.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى ديفيد شينكر قد أعلن أن بلاده تجري محادثات مع أنصار الله بهدف إيجاد حل للنزاع اليمني.

*استهداف تحصينات وتجمعات للمرتزقة في حرض وحيران وغرب مثلث عاهم

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الخميس تحصينات وتجمعات للمرتزقة في حرض وحيران وغرب مثلث عاهم في محافظة حجة الحدودية.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة المدفعية استهدفت تحصينات وتجمعات لأفراد وآليات المرتزقة في حرض وحيران وغرب مثلث عاهم ما أدى إلى مصرع وجرح العديد منهم.

وفي سياق منفصل لقي 10 عناصر من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم بعمليات قنص في صحراء ميدي وغرب جبل النار وجنوب حرض وحيران.

*قتلى وجرحى بعمليتين هجوميتين على مواقع للمرتزقة في الجوف

كما لقي أعداد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة مصرعهم، الخميس، بعمليتين هجوميتين استهدفت مواقع لهم في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بعمليتين هجوميتين استهدفت مواقعهم في جبهتي العقبة وصبرين بمديرية خب والشعف.

هذا وتمكن الجيش واللجان الشعبية الخميس من تطهير عدد من المواقع في جبال حشفاء غربي اليتمة بجبهة أسطر بالجوف بعملية هجومية.

وأفاد مصدر عسكري عن مصرع أعداد من المرتزقة وانفجار عبوتين ناسفتين بمجموعتين منهم وإعطاب آلية خلال تطهير المواقع في جبال حشفاء بالجوف.