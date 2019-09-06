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رقم الخبر: 263058 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 17:39 الاقسام: عربيات  
تونس.. محاولة انتحار جماعية أمام مقر حزب "تحيا تونس" في القصرين

تونس.. محاولة انتحار جماعية أمام مقر حزب "تحيا تونس" في القصرين

أقدمت مجموعة من الشباب في ولاية القصرين شرقي تونس، الخميس، على محاولة انتحار جماعي أمام مقر حزب "تحيا تونس"، حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمترشح للانتخابات الرئاسية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص، اجتمعوا أمام مقر حزب ”تحيا تونس“ في محافظة القصرين، وحاولوا الانتحار بشكل جماعي من خلال شرب مادة سامة.

ويظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص، بينهم فتاة وهم يحاولون تقيؤ المادة السامة التي شربوها للاحتجاج ضد يوسف الشاهد، وسط أجواء من الرعب والغضب.

وحسب بعض التعليقات التي صاحبت مقطع الفيديو، فإن الأشخاص الذين حاولوا الانتحار ”هم من أصحاب الشهادات العليا، وقد اختاروا الاحتجاج أمام حزب تحيا تونس باعتبار أن زعيمه شغل منصب رئيس الحكومة لمدة 3 سنوات ولم يجد حلًا للمعطلين عن العمل“.

وللإشارة، فقد رفع أهالي محافظة القصرين التونسية شعار ”ارحل“ في وجه الشاهد، ما دفعه إلى مغادرة اجتماع شعبي عقده في إطار الترويج لحملته الانتخابية.

وأكد مصدر أمني أن الشاهد انسحب من الاجتماع تحت الحماية الأمنية، وذلك بعد أن رفع أهالي المنطقة شعار ”ارحل “ في وجهه، متهمين حكومته بالتقصير تجاه محافظة القصرين والسعي لتفقيرها وتهميشها.

 

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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