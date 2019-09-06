أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج منع الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية من عقد أي اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن من المجلس الرئاسي.

علماً أن القرار الذي نشرته حكومة الوفاق على صفحتها على فيسبوك لم يعط أي أسباب وراء هذه الخطوة.

هذا وتعرض محيط مطار معيتيقة شرق العاصمة الليبية فجر الجمعة لقصف لم يعرف مصدره.

وأوردت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لهذا القصف الذي لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عنه.

يأتي ذلك فيما شهدت مدينة ترهونة الى الجنوب الشرقي من طرابلس غارات استهدفت القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق مسؤوليتها عن هذا القصف.

كما استهدف سلاح الجو التابع للجيش الوطني بقيادة حفتر مواقع تابعة لحكومة الوفاق.