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رقم الخبر: 263053 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: عربيات  
مصر.. مقتل 6 إرهابيين بإطلاق نار في العمق الصحراوي

مصر.. مقتل 6 إرهابيين بإطلاق نار في العمق الصحراوي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها الخميس عن مقتل 6 عناصر إرهابية، خلال عملية تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية المصرية، داخل العمق الصحراوي في الواحات البحرية.

وجاء في البيان أنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية، واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوىً لهم بعيداً عن الرصد الأمني، ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأشار البيان إلى أنه "تمّت مداهمة المنطقة فجر الخميس، حيث قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات المصرية مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع 6 من العناصر، عثر بحوزتهم على أسلحة بينها 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات النارية".

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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