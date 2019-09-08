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رقم الخبر: 263050 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: دوليات  
اميركا وأوروبا تتصدّران الدول الاكثر كآبةً في العالم

اميركا وأوروبا تتصدّران الدول الاكثر كآبةً في العالم

الكآبة، حالة نفسية خطيرة تصبح أشبه بالمرض النفسي يصيب أفراد المجتمع وهو مايترك أثرا سلبيا على الحياة فيه. طبعا في كل بلد، أناس سعداء وآخرون يشعرون بالبؤس. ولكن يمكن القول إن هناك بعض الدول أكثر كآبة وأخرى أقل كآبة منها.
كشفت آخر إحصائية أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، أن اميركا وأوروبا تتصدران قائمة الدول الأكثر كآبةً في العالم.
المنظمة قالت بعد اميركا التي احتلت المرتبة الأولى من بين الشعوب الأكثر كآبة في العالم، جاءت كل من دول استراليا، كندا، الدنمارك، السويد، بريطانيا، فنلندا وبلجيكا.
وتبنى هذه الإحصائية بالدرجة الأولى على مستوى استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب، وأظهرت المنظمة الأممية أن الولايات المتحدة هي من أكثر الدول استهلاكاً لأدوية منع الاكتئاب.
يؤكد المركز الوطني الأمريكي للرقابة والوقاية من الأمراض ودائرة احصاء النفوس، أن 5.4 في المائة من سكان العالم يعانون من الكآبة.
 
 
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مصدر الخبر: نورنيوز
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