وأكد القاضي نقلا عن روسيا اليوم أنه "ليس هناك أي خرق دستوري لما أقدم عليه رئيس الوزراء.

وكانت الناشطة جينا ميلر تقدمت بدعوى ضد جونسون على خلفية قراره تعليق البرلمان البريطاني، وقد دعمها رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور الذي تولى رئاسة وزراء بريطانيا منذ العام 1990 وحتى العام 1997.

ويعد هذا التطور، أول خبر سار يتلقاه بوريس جونسون منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، في وقت يخوض معركة شرسة مع المعارضة، وفي داخل حزبه بشأن استراتيجيته حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قال الجمعة إنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء "بريكست"، وجدد تأكيده على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس العموم الاثنين قبيل تعليق أعماله، حول إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وبينما شدد جونسون على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليقرروا من سيكون رئيس الوزراء الذي سيتوجه إلى القمة الأوروبية في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر، يراهن في المقابل على إمكانية أن تمنحه الانتخابات الغالبية مجددا، التي خسرها في البرلمان.