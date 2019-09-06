اعتبر رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف أمس الجمعة دعوات أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على موسكو بعد التجمعات غير المصرح بها؛ بمثابة تدخل في الانتخابات الروسية.

وقال كوساتشوف - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "نعم، بالطبع، فهذه الدعوات تعد تدخلا من الولايات المتحدة في الانتخابات الروسية".

وكان أعضاء في الكونغرس الأمريكي قد وجهوا اعتراضات على أداء السلطات الحكومية الروسية وتعاملها مع المتظاهرين المشاركن في التجمعات غير القانونية.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي إليوت إنجل وعضو مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات ضد ما يعتبرونهم مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في روسيا خلال التظاهرات في موسكو.