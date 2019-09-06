اكد خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري، ان نتائج الخطوة الثالثة من تقليص التعهدات في الاتفاق النووي ستكون أفضل من الخطوتين السابقتين.

ان حجة الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري أشار اليوم خلال خطبة الجمعة، الى ان أمريكا لم تعد تمتلك القدرة الاقتصادية والتأثير الكافي، قائلا، سنشهد في المستقبل القريب تراجع الهمينة الأمريكية، وهذه الأمر قد اعترف به الخبراء الأمريكيون أيضاً.

واضاف، ان الادارة الامريكية الحاكمة تبذل آخر محاولاتها للحفاظ على سمعة الولايات المتحدة لكن هذا الأمر غير ممكن،كانت أمريكا في السابق تمتلك 50 بالمئة من الاقتصاد العالمي، ولكنها اليوم تمتلك 15 بالمئة من الاقتصاد العالمي، وفي المجال الثقافي والاجتماعي، كل المؤشرات تشير إلى ان أمريكا في أزمة. ان الاوضاع السياسية في أمريكا باتت اليوم أسوء مع وجود دونالد ترامب، وكأن ترامب قد ظهر ليطلق رصاصة الرحمة على سمعة أمريكا.

واشار خطيب جمعة طهران إلى أن مقاومة الشعب الإيراني سرعت من تراجع أمريكا، قائلا، ان تشكيل محور المقاومة أدى الى تراجع مصداقية وقوة امريكا الإقليمية، منوها الى ان مقاومة الشعب الإيراني ستسرع من تراجع أمريكا.

واضاف، إننا نرى في المنطقة نتائج تلك المقاومة، ففي سوريا اليوم وبعد عدة سنوات من الاستثمار الأمريكي، ارتفعت معنويات الشعب السوري لدرجة أنهم يريدون تحرير مرتفعات الجولان، وفي العراق أيضاً، بفضل المقاومة نشاهد نتائج القوة الاجتماعية، حيث أثار الهجوم الأخير على الحشد الشعبي موجة جديدة ضد امريكا.

ومضى بالقول، من جهة أخرى، في اليمن، ان سفينة التحالف السعودي رست في مستنقع، وهو الان يبحث عن وسيلة لخروج مشرف من هذا المستنقع، وفي لبنان، لم يحقق الخداع الأمريكي اي نتيجة ، وفي الآونة الأخيرة رأينا ما أنجزه سيد المقاومة، وكيف صواريخ حزب الله تطاردهم كالكابوس.

وأوضح خطيب جمعة طهران ان الشعب الايراني سينفذ قراراته بشأن الاتفاق النووي تدريجياً، قائلا، على الاوروبيين ان يفوا بالتعهدات الـ11 التي تعهدوا بها، منوها الى ان هذه المقاومة النشطة ستكون بمثابة أرضية للإنفراجة الاقتصادية والسياسية.