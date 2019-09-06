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رقم الخبر: 263038 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: سياسة  
العراق یعلن افتتاح منفذ المنذرية الحدودي مع ايران

العراق یعلن افتتاح منفذ المنذرية الحدودي مع ايران

اعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الجمعة، عن افتتاح منفذ المنذرية الحدودي مع ايران.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري افتتح منفذ المنذرية الحدودي".

وكان وزير الدفاع العراقي  نجاح الشمري، اعلن امس الخميس، قرب فتح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران لتسهيل حركة التجارة واستقبال البضائع الإيرانية والزائرين.

ويواجه منفذ المنذرية في الجانب العراقي، منفذ خسروي في الجانب الايراني والذي يقع في محافظة كرمانشاه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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