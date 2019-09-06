|رقم الخبر: 263035
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2019
|الوقت: 14:33
|الاقسام: ثقافة وفن
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أفلام تسابق الزمن للمشاركة بمهرجان طهران للأفلام القصيرة
أعلنت أمانة مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة عن عدد الأفلام التي تسجلت للمشاركة في الدورة الحالية من المهرجان.
وانتهت المهلة المحددة للتسجيل في مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بدورته الـ36 وذلك بمشاركة 1648 عملا تشمل 1021 فيلماً قصيراً و297 فيلماً وثائقياً قصيراً و 133 فيلما تجريبياً قصيراً للمشاركة بهذه الدورة من المهرجان.
وستقام الدورة الـ36 من مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة في أواخر شهر أكتوبر من العام الجاري.
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