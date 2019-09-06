أفلام تسابق الزمن للمشاركة بمهرجان طهران للأفلام القصيرة أعلنت أمانة مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة عن عدد الأفلام التي تسجلت للمشاركة في الدورة الحالية من المهرجان.