على هامش الدورة الـ76 لمهرجان البندقية السينمائي كرمت منظمة بلونليج الثقافية الإيطالية وفي إطار مشروعها «ماركو بولو» الممثل الإيراني همايون إرشادي والمخرجة آناهيد آباد.

وتعتبر منظمة بلونليج مؤسسة إيطالية مرموقة تنشط في مجال الثقافة والاجتماع من خلال نشاطاتها على الصعيد الدولي.

وكرمت المنظمة في إطار مشروعها الذي يحمل عنوان «ماركو بولو» خمسة من فناني السينما، اثنين منهم إيرانيان.

وهؤلاء الخمسة هم الممثل همايون إرشادي، والمخرجة آناهيد آباد، والمنتج الإيطالي بيير باولو بياسترا، وعمدة مدينة البندقية لويجي بونيارو، وأمين عام الشؤون الثقافية بولاية وينتو بمدينة البندقية كريستيانو كوراتزاري.

وأقيمت مراسم التكريم هذه على هامش الدورة الـ76 لمهرجان البندقية السينمائي، وذلك بحضور جمع غفير من أهالي الفن.

وجاء في نص التكريم لهمايون إرشادي: مهداة إلى السيد همايون إرشادي الممثل المبدع والخالد والفنان الإيراني، الذي استقطب بتجسيده مختلف الشخصيات تعاطف المشاهدين.

كما وجاء في نص تكريم آناهيد آباد: مهداة إلى السيدة آناهيد آباد المخرجة المرهفة والمبدعة من عالم الشرق التي تصور الحقيقة ممزوجة برؤيا شفافة.