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رقم الخبر: 263029 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: منوعات  
سمعت صوتا في المطبخ.. فأطلقت النار على ابنتها!!

سمعت صوتا في المطبخ.. فأطلقت النار على ابنتها!!

أطلقت أميركية النار على ابنتها، وهي طالبة في الثامنة عشرة من العمر أتت لزيارتها من دون إبلاغها مسبقا، ظنّا منها أنها لصّ، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية.

وتعرّضت الشابة لإصابة في الذراع في جيرارد في ولاية أوهايو (الشمال)، لكن حالتها ليست خطرة، على ما ذكرت محطة «دبليو اف ام جي» المحلية.

وكانت الوالدة، التي تملك رخصة حيازة السلاح وحيدة في المنزل، عندما سمعت «أصواتا آتية من المطبخ أو من المدخل»، على ما قال للمحطة جون نورمان رئيس الشرطة المحلية، كان السلاح بالقرب منها، فأطلقت النار على الشخص الوافد من الباب»، مشيرا إلى أنها صدمت عند رؤية ابنتها.

وتعتزم الشرطة تقديم تقرير للنائب العام في المنطقة كي يبتّ في مسألة إقامة ملاحقات.

ويخوّل الدستور للأميركيين حيازة الأسلحة. ويملك أكثر من ثلث البالغين في البلاد سلاحا ناريا واحدا على الأقل.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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