قد تصبح الامرأة السبعينية، أكبر أم تنجب في العالم، بعدما رزقت بتوأم.

أنجبت مانجياما (74 عاما) من مدينة جونتور بولاية أندرا برديش في الهند، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فتاتين توأم تتمتعان بصحة جيدة، من زوجها يرجا راو، البالغ من العمر 78 عاما.

ورزقت مانجياما وزوجها بالتوأم، بعد أن قضيا 54 عاما دون أطفال بسبب العقم، ليقررا أخيرا الشروع بالعلاج، وإجراء عملية الإخصاب داخل المختبر.

وتابع 10 أطباء حالة مانجياما الصحية، وأجروا لها اختبارات مختلفة لفحص اللياقة البدنية للتأكد من إمكانية حملها، وبعد الحمل، أظهرت الفحوصات المنتظمة عدم معاناتها من مضاعفات.

وعند موعد الولادة، أجرت مانجياما عملية قيصرية في دار تمريض أهاليا بمدينة جونتور، بإشراف 4 أطباء، بإشراف الدكتور إس. أوماشانكار.

وقال الدكتور أوماشانكار، إن «كلا من الأم والطفلين، بحالة جيدة، ولكن سيكونون تحت الملاحظة لبضعة أيام»، واصفًا عملية ولادة امرأة تقترب من عمر الثمانين بـ «المعجزة».