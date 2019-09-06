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رقم الخبر: 263022 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 14:43 الاقسام: الوسائط المتعددة  
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
تقرير مصور

عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران

اقیمت صباح الجمعة مراسم «الطفل الرضيع» وهي مراسم عزاء لطفل الإمام الحسين(ع) علي الأصغر(ع) الذي إستشهد في واقعة كربلاء في طهران وفي مئات المدن الإيرانية وأكثر من 41 دولة في أنحاء العالم تذكيرا بهذه الذكرى الأليمة.
وفي جميع انحاء العالم شاركت عشرات الآلاف من الأمهات برفقة أبناءهن الرضع في هذه المراسم للإعلان عن حزنهن الشديد على استشهاد أصغر شهداء واقعة الطف وتذكيرا بتضحيات سيد الشهداء الإمام الحسين (سلام الله عليه) وأهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتضحيات الجسيمة التي ضحى بها 72 رجلا من أصحاب الإمام(ع).
وتجدر الإشارة إلى أن مراسم الطفل الرضيع تقام سنويا في اول يوم جمعة من شهر محرم الحرام بمشاركة مليونيه للأطفال الرضع لإلقاء الضوء على مظلومية الطفل الرضيع للإمام الحسين (سلام الله عليه) باعتباره أصغر شهداء واقعة الطف حيث لم يكن يتجاوز عمرة الـ 6 شهور والذي ذبح من الوريد إلى الوريد بعد أن أصر معسكر عمر ابن سعد على عدم منحه جرعة من الماء.
 
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
عشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايرانعشرات الآلاف يشاركون بمراسم «الطفل الرضيع» في ايران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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