|رقم الخبر: 263020
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2019
|الوقت: 15:40
|الاقسام: منوعات
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العثور على مواطن ليبي داخل غابات الأمازون في البرازيل
أكدت صحف لاتينية العثور في غابات الأمازون بالبرازيل على رجل ليبي يدعى «الحسين ناصر» وهو ضائع منذ سنوات يعيش وحيدا في الغابة منذ عام 2012 .
وقالت المصادر ان الشخص الذي عثر عليه انقطعت به السبل ولم يجد مكانا يلجأ له سوى غابة في ولاية ميناوس .
ونقلت الصحافة البرازيلية قصة هذا الرجل التي قالت بأنه كان يعاني من فقد للذاكرة ،لكن صحته جيدة.
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