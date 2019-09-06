أكدت صحف لاتينية العثور في غابات الأمازون بالبرازيل على رجل ليبي يدعى «الحسين ناصر» وهو ضائع منذ سنوات يعيش وحيدا في الغابة منذ عام 2012 .

وقالت المصادر ان الشخص الذي عثر عليه انقطعت به السبل ولم يجد مكانا يلجأ له سوى غابة في ولاية ميناوس .

ونقلت الصحافة البرازيلية قصة هذا الرجل التي قالت بأنه كان يعاني من فقد للذاكرة ،لكن صحته جيدة.